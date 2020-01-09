Зеленский созвал совещание после крушения украинского Boeing-737 в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит ночью рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы украинского самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Об этом сказано на странице в Facebook офиса главы государства.

«Под председательством президента Украины Владимира Зеленского началось рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ которая произошла 8 января в Тегеране», — говорится в заявлении.

В совещании также принимают участие украинский премьер Алексей Гончарук, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел страны Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк и представители других ведомств, уточняется в сообщении.

Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы лайнера.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На Украине собрали специальную комиссию, которая будет выяснять из-за чего произошла трагедия. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя из-за технической неисправности.

Упавшим лайнером управлял пилот Алексей Наумкин. В авиацию он пришел по стопам своего отца. Об этом «360» рассказал однокурсник погибшего летчика Сергей Черный.

В украинском аэропорту Борисполь почтили память экипажа, погибшего 8 января в авиакатастрофе в Тегеране. Родственники, друзья и просто неравнодушные граждане приносят цветы в память о жертвах трагедии.

В холле аэропорта появился мемориал, к которому люди возлагают цветы. Почтить память экипажа также пришли и руководители авиакомпании.