Зеленский создал реестр педофилов

Подписанный Зеленским закон обязывает Минюст Украины создать реестр лиц, в котором будут содержаться персональные данные особой категории осужденных. В числе прочего, будут указаны совершенные преступления, место жительство и понесенное наказание.

«Информацию вносят в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего до создания реестра, информация о таком лице будет внесена на основании постановления суда по месту жительства или месту отбывания наказания», — сказано в документе.

Ранее правительство Украины рассматривало закон, по которому педофилы будут подвергаться химической кастрации. Перед этим они будут обязаны подписать согласие на проведение процедуры. Позднее из документа такая мера была удалена. Впервые проект закона, в котором прописаны способы борьбы с педофилией, был представлен еще летом 2017 года. С тех пор он неоднократно дорабатывался, заменялся, а затем рассматривался Радой и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.