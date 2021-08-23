facebook_pixel
    23 августа 2021, 06:53

    Зеленский создал новую премию и наградил ею Ротару

    Анастасия Калинина

    Президент Украины Владимир Зеленский создал новую государственную премию «Национальная легенда Украины». Одной из первых, кого он наградил, стала популярная певица София Ротару. Церемония награждения номинантов транслировалась пресс-службой украинского лидера в Facebook.

    «Мною основана новая госнаграда „Национальная легенда Украины“. Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Владимир Зеленский.

    Также премию получил футболист Олег Блохин, композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.

    В Сочи до 25 августа проходит ежегодный традиционный фестиваль «Новая волна». Однако в этом году украинские артисты отказались от участия в фестивале. В 2015 году конкурс перенесли в Россию, но Украина продолжала посылать на него своих исполнителей.