Зеленский создал новую премию и наградил ею Ротару

Президент Украины Владимир Зеленский создал новую государственную премию «Национальная легенда Украины». Одной из первых, кого он наградил, стала популярная певица София Ротару. Церемония награждения номинантов транслировалась пресс-службой украинского лидера в Facebook.

«Мною основана новая госнаграда „Национальная легенда Украины“. Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Владимир Зеленский.

Также премию получил футболист Олег Блохин, композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.

В Сочи до 25 августа проходит ежегодный традиционный фестиваль «Новая волна». Однако в этом году украинские артисты отказались от участия в фестивале. В 2015 году конкурс перенесли в Россию, но Украина продолжала посылать на него своих исполнителей.