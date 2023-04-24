Мир 24 апреля 2023, 16:56 Зеленский создал группу из 10 «кураторов контрнаступления» ВСУ «Украинская правда»: Зеленский выбрал 10 человек для курирования контрнаступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал 10 проверенных людей, которые будут курировать контрнаступление украинской армии. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на анонимный источник из офиса Зеленского.

Закрытое совещание с претендентами на роль «кураторов контрнаступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошло в офисе украинского лидера в начале апреля, уточнили в статье. На встречу пригласили более 10 кандидатов.

Реклама

В список приглашенных попали заместители руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, главы силовых ведомств, министры, депутаты, а также топ-менеджеры из банковской, государственной и энергетической отраслей. По словам источника, Ермак сообщил претендентам, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента Украины.

«Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — заявил источник «Украинской правды».

Имена «кураторов контрнаступления» держат в секрете ради их безопасности. Каждый из них получил списки с нуждами подшефных подразделений, уточнило Nation News. Кураторы несут ответственность за оперативное комплектование штурмовых бригад, выяснило украинское издание.

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан назвал три варианта контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации. Он допустил, что при первом варианте украинская армия начнет крупную атаку, используя все ресурсы.