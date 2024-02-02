Мир 02 февраля 2024, 23:46 Зеленский сообщил США о планах уволить Залужного WP: Белый дом уведомили о решении Зеленского уволить Залужного Официальный сайт президента Украины

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Администрация США получила информацию от президента Украины Владимира Зеленского о планах уволить главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, в Белом доме не стали поддерживать намерения Зеленского, но и не стали возражать против них. Решение об увольнении главкома ВСУ является «суверенным выбором» президента страны, отметили американские чиновники.

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Источники газеты предположили, что Зеленский может перенести осуществление задуманного, но это маловероятно. Указ об увольнении Залужного еще не подписали.

По данным The Economist, украинский президент предложил главкому ВСУ занять пост секретаря СНБО, однако тот ответил отказом. Конфликт между политическим и военным руководством Украины вызвал беспокойство у западных союзников и США.

На днях Украину посетила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что ее стана отправила ВСУ управляемые высокоточные авиабомбы GLSDB.