Зеленский сообщил об освобождении украинского журналиста в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его белорусский коллега Лукашенко подписал документ о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Минске в октябре 2017 года и осудили за шпионаж, сообщил сайт RT.
В своем Twitter украинский лидер написал: «Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине».
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что благодаря переговорам лидеров государств Шаройко освободили.
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