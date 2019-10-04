Зеленский сообщил об освобождении украинского журналиста в Белоруссии

В своем Twitter украинский лидер написал: «Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине».

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что благодаря переговорам лидеров государств Шаройко освободили.