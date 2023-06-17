Мир 17 июня 2023, 01:16 Зеленский сообщил о присутствии главы ГУР на заседании после слухов о его ранении Зеленский: на заседании военного кабинета присутствовал глава ГУР Буданов YouTube

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Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов посетил заседание военного кабинета, прошедшее в пятницу. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Состоялось еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала… И был Буданов», — сказал он.

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Еще 29 мая появилась информация, что Буданов получил ранение в результате российского удара по штаб-квартире ГУР в столице Украины. Ракета ВС РФ залетела в соседний кабинет от того, где сидел глава украинской разведки. После случившегося мужчину достали из-под завалов и отправили на военную базу Жешув в Польше. Потом Буданова положили в госпиталь Минобороны Германии.

Однако представитель ГУР Андрей Юсов заявил о «прекрасном самочувствии» Буданова после новостей о ранении. По его словам, руководитель разведки имеет много задач и полностью погрузился в работу.