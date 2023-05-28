Мир 28 мая 2023, 21:56 Зеленский сообщил о массированной атаке дронов на Киев Зеленский сообщил о крупнейшей с начала СВО атаке Киева 54 дронами РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала СВО. На столицу страны отправили сразу 54 дрона, сказал глава государства в своем вечернем видеообращении.

«Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак „Шахедами“ — одновременно 54 дрона», — сообщил президент.

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Зеленский добавил, что попадания зафиксированы и в Житомирской области. Большая часть территории Украины в ночь на воскресенье, 28 мая, была объята воздушной тревогой. Мощные взрывы наблюдались в Киеве, Сумской, Житомирской и Черкасской областях. На территории предприятия в Голосеевском районе случился пожар.

Ранее сообщалось об очередном обстреле ВСУ территории Белгородской области. Под прицел украинских военных попало село Муром Шебекинского городского округа. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия, пробита крыша.