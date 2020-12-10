Зеленский сообщил о готовности Киева к очередному этапу разведения войск в Донбассе

В Киеве готовы начать очередной этап разведения войск и разминирования на территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский назвал путь к миру «тернистым».

Глава государства заявил, что Украина продемонстрировала свою активность в процессе переговоров и заинтересованность в разрешении конфликта. Слова Зеленского привела пресс-служба президентского офиса.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков», — отмечено в публикации. В Киеве также намерены обсудить «взаимное освобождение удерживаемых лиц».

Украинские власти добавили, что впервые за все время конфликта удалось установить реальный режим прекращения огня. Он длится с 27 июля 2020 года.

«Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских», — процитировала Зеленского пресс-служба.

Эксперты полагают, что вооруженные силы Украины способны разрешить кризис на востоке страны военным путем. ВСУ могут пойти в наступление, если получат «команду из Вашингтона».