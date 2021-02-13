Зеленский сократил полномочия скандального киевского суда

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК). Это учреждение известно многочисленными скандальными решениями. Об этом сообщил сайт ТСН.

Журналисты спросили Зеленского, какие у него планы по ОАСК, будет ли он что-нибудь с ним делать. На что украинский президент ответил, что все недовольны «некоторыми шагами» отдельных судей, а значит, изменениям быть.

«Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, — мы заберем все те полномочия, через которые ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые вещи», — заявил он.

Он отметил, что речь идет о решениях, из-за которых общество выражало недовольство. В частности, уже подписано три законопроекта, касающихся судебной ветви власти. Они должны стать публичными 15 февраля.

Именно Окружной суд когда-то отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, уточнила «Газета.ru». Также отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Местные жители решения судей не оценили.