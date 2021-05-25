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    25 мая 2021, 20:03

    Зеленский собрался увеличить численность ВС Украины

    Артур Блянихов

    Лидер Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте два законопроекта, которые касаются вооруженных сил государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Русская планета» рассказала, что один документ предполагает увеличение численности вооруженных сил, в другом речь идет об «основах национального сопротивления».

    «Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих», — говорится в законопроекте.

    Отмечается, что сейчас численность украинских ВС — 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.