Зеленский собрался провести выборы в Крыму. Мечты-мечты

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму. Но сделать это без элементарных политических условий, а также условий безопасности, не нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, нереально», — заявил Зеленский. В Мюнхене он выступал на украинском языке.

По словам Зеленского, конечно же, во всем виновата Россия. Россия раздает на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, российские паспорта. Президент Украины подчеркнул, что Москва и не скрывает: паспорта получили уже более 100 тысяч жителей Донбасса.

Мечта о выборах по украинским законам на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса преследует Зеленского с самого начала его инаугурации. Теперь к этим мечтам неожиданно добавился и Крым.