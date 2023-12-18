18 декабря 2023, 14:30
Зеленский собрался провести итоговую пресс-конференцию
Президент Украины Зеленский проведет пресс-конференцию 19 декабря
Украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию 19 декабря. Анонс мероприятия разместили на сайте офиса лидера Украины.
От одного средства массовой информации на мероприятие могут аккредитовать по одному корреспонденту, фотографу и оператору. О месте и времени проведения пресс-конференции станет известно в письме-подтверждении аккредитации.
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Западные журналисты отмечали, что у Зеленского вряд ли появится новогоднее настроение. Они отметили, что Украина все еще стоит на пороге нового года, в котором шансов на прекращение конфликта слишком мало.
Кроме того, ему предрекли серьезную волну критики от политических оппонентов в 2024 году, писал RT. Глава Украинского института политики Руслан Бортник отмечал, что соперниками президента являются коалиция мэра Киева Виталия Кличко, партия Петра Порошенко и ряд групп, которые связаны с зарубежными грантовыми проектами.
Владимир Зеленский
Украина
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