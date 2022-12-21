Мир 21 декабря 2022, 10:07 Зеленский собрался обсудить с Байденом боевые действия на Украине Президент Украины Зеленский обсудит с Байденом ситуацию на поле боя и санкции Unsplash

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В Белом доме пройдет большая стратегическая дискуссия. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят прогнозы развития боевых действий, обучение офицеров и военную помощь, рассказал ТАСС.

Украинский лидер не только выступит в Конгрессе США, но и примет участие, по словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, в «глубокой стратегической дискуссии». Он обсудит с Джо Байденом обстановку на поле боя, поставки вооружения, обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины, финансовую и гуманитарную помощь, антироссийские санкции и экспортный контроль.

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Американский президент на этой встрече, по словам представителя администрации, в очередной раз подтвердит Владимиру Зеленскому, что собирается и дальше его поддерживать. Он скажет это от имени коалиции из 50 стран, которые за время конфликта помогли киевскому режиму.

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Владимир Зеленский вылетел в США 21 декабря. Он впервые с февраля покинет территорию Украины, чтобы по приглашению Джо Байдена выступить в американском парламенте. Читатели National Review раскритиковали украинского президента за эту поездку, назвали попрошайкой и предположили, что он подаст документы на американское гражданство.