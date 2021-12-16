Ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» станет поводом, который президент Украины Владимир Зеленский использует для встречи с Путиным. Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Брюсселе. Его слова процитировал ТАСС.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода. Зеленский подчеркнул, что «газовый шантаж Европы» следует прекратить навсегда.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам Евросоюза. В таком состоянии проект нельзя одобрить.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что «Северный поток — 2» — это важный проект, который обеспечивает поставки энергии в Евросоюз. Поэтому использовать его в качестве орудия давления на Россию неправильно.