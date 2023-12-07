Мир 07 декабря 2023, 12:55 Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде Зеленский снял Вениславского с должности представителя президента в Раде Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности представителя главы государства в Верховной раде. Соответствующий указ опубликовали на сайте офиса украинского лидера.

О причинах этого решения ничего неизвестно. Вениславский представлял Зеленского в парламенте Украины с сентября 2022 года. А до этого — в Конституционном суде.

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В последние несколько месяцев Зеленский активно меняет глав ведомств. В ноябре он своим указом снял Татьяну Остащенко с поста командующего медицинскими силами ВСУ и назначил вместо нее Анатолия Казмирчука. Вместе с ней должности лишился замглавы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский, писал RT.

Кроме того, появилась информация о предложении министра обороны Украины Рустема Умерова снять Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, но источники в Верховной раде эти слухи не подтвердили.