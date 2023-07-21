Мир 21 июля 2023, 12:16 Зеленский снял Пристайко с должности посла в Британии после критики в свой адрес Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко, раскритиковавшего его слова об Уоллесе Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после критики слов о министре обороны Бене Уоллесе. Информацию об этом опубликовал сайт офиса украинского лидера.

«Указ президента Украины .<…> об освобождении В. Пристайко от должностей», — написали в тексте документа.

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Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Пристайко раскритиковал Зеленского после слов о готовности каждое утро благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь. Бывший посол Украины в Великобритании назвал такой сарказм нездоровым.

Сам Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе напомнил Зеленскому, что Украине стоит быть более благодарной Западу за военную помощь. Британский министр также рассказал, как добирался до страны 11 часов, где ему «как в магазине» вручили список запрашиваемой военной техники.