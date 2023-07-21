21 июля 2023, 12:16
Зеленский снял Пристайко с должности посла в Британии после критики в свой адрес
Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко, раскритиковавшего его слова об Уоллесе
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после критики слов о министре обороны Бене Уоллесе. Информацию об этом опубликовал сайт офиса украинского лидера.
«Указ президента Украины .<…> об освобождении В. Пристайко от должностей», — написали в тексте документа.
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Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).
Пристайко раскритиковал Зеленского после слов о готовности каждое утро благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь. Бывший посол Украины в Великобритании назвал такой сарказм нездоровым.
Сам Уоллес на саммите НАТО в Вильнюсе напомнил Зеленскому, что Украине стоит быть более благодарной Западу за военную помощь. Британский министр также рассказал, как добирался до страны 11 часов, где ему «как в магазине» вручили список запрашиваемой военной техники.
Владимир Зеленский
Великобритания
Украина
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