Мир 09 января 2023, 02:42 Зеленский смог «покорить» Голливуд и США Guardian: бывшему актеру Зеленскому присвоили почти легендарный статус в Голливуде Telegram

Читать 360tv в

Владимир Зеленский получил статус человека дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездок в Соединенные Штаты. Об этом написала обозреватель Guardian Изобель Кошив.

«По словам тех, кто следит за коммуникационной деятельностью Зеленского, именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины», — отметила она.

Реклама

Как отмечено в статье, президент Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер заявила, что «путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь», оно заинтриговало Голливуд и США.

Реклама

«Я думаю, что это находит отклик у многих знаменитостей», — добавила Фаулер.

Автор статьи уверена, что бывший актер Зеленский смог достичь «почти легендарного статуса в Голливуде».

Американский актер Шон Пенн побывал на Украине в ноябре 2022 года, где подарил президенту Владимиру Зеленскому статуэтку премии «Оскар». Украинский лидер, в свою очередь, наградил Пенна орденом «За заслуги». Также с начала спецоперации на Украине успели побывать актриса Джессика Честейн и актер Бен Стиллер. Визит Честейн американцы назвали «развлечением посреди боевых действий».