Мир 20 ноября 2023, 01:29 Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ Зеленский назначил на пост командующего медицинскими силами Анатолия Казмирчука YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ. Вместо уволенной Татьяны Остащенко назначил Анатолия Казмирчука. Постановление опубликовано на официальном сайте офиса президента.

На сайте также разместили приказ об увольнении Остащенко. Вместе с ней поста лишился заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский. Причины увольнения не уточнялись.

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О желании уволить Остащенко с поста главы медслужбы ранее говорил министр обороны Рустем Умеров. После увольнения он отметил, что этот шаг «был очевиден» и в правительстве «проблематика проговаривалась».

Перед новым командующим медицинскими войсками поставили задачи цифровизации, обучения тактической медицине и ротация личного состава.