Мир 10 апреля 2023, 03:29 Зеленский случайно раскрыл планы Украины и Польши по созданию антироссийского альянса Политолог Бортник: Зеленский проговорился о планах по созданию антироссийского альянса YouTube

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Во время визита в Польшу украинский президент Владимир Зеленский случайно раскрыл планы по созданию антироссийского альянса после завершения СВО. Новое политическое образование будет включать Украину, Польшу, Литву и ряд других стран, рассказал политолог Руслан Бортник украинскому изданию «Страна.ua».

«За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдову», — заявил политолог.

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За углубление сотрудничества между Киевом и Варшавой выступает общественность обеих стран, отметил Бортник. В Польше уже рассуждают о возрождении Речи Посполитой, а заявление Зеленского о стирании границ между государствами только подливает масла в огонь.

Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Украина таким образом решит вопрос вступления в Евросоюз и НАТО, заявили в Польше.