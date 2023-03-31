Мир 31 марта 2023, 00:04 Зеленский случайно раскрыл ложь Пентагона по Артемовску Правозащитник Барака: Зеленский раскрыл ложь главы Пентагона о борьбе за Артемовск РИА «Новости»

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Американский правозащитник Аджаму Барака сообщил, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск любой ценой противоречит словам главы Пентагона. Тот не раз отмечал, что город не имеет стратегического значения, написал эксперт в Twitter.

«Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут (украинское название Артемовска. — прим. ред.) не представляет существенной стратегической ценности», — написал Барака.

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Однако, отметил правозащитник, «актер-президент» думает иначе, так как жертвует «тысячами жизней», чтобы удержать город.

Глава Пентагона Лллойд Остин еще в начале марта говорил, что Артемовск больше имеет «символическое значение», чем стратегическое. Несмотря на это, за город идут тяжелые бои, а ВСУ выступает за продолжение оборонительной операции.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб украинских войск признал успех России в Артемовске. У них не осталось выбора, ведь союзные силы освободили более 70% города. Однако относиться к таким заявлениям стоит с настороженностью, считают эксперты.