Зеленский случайно подписал указ, которым сам себя уволил

Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта подписал указ, из-за чего по ошибке «сложил свои полномочия». Речь идет про распоряжение об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.

Документ № 206/2021-рп опубликовали на сайте президента Украины. В нем сказано, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Распоряжение оперативно пропало с сайта, однако документ сохранился в кэше Google. В офисе президента пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее Владимир Зеленский продлил антироссийские санкции на три года. Он подписал документ, который опубликовали на сайте главы государства. В результате под действие санкций попали несколько российских СМИ, в числе которых МИА «Россия сегодня», «Газета.ру» и «Lenta.ru», а также некоторые компании — в том числе «Росгосстрах».

Кроме того, украинский лидер ввел в действие решение Совбеза об ограничениях против трех депутатов Европарламента, представляющих Францию. Всего страна продлила ограничения против 81 компании и 26 физических лиц.