Мир 04 февраля 2023, 11:59 Зеленский шокировал немцев заявлением о вступлении Украины в Евросоюз Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о вхождении Украины в ЕС РИА «Новости»

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Жителей Германии разозлили слова президента Владимира Зеленского, который в видеообращении позиционировал Украину уже как участника Евросоюза. Свое негодование читатели немецкого издания Die Welt высказали в комментариях.

После фразы о том, что Украина говорит как участник ЕС, немцы усомнились в адекватности политика.

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«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем», — отметил первый комментатор.

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Другой предположил, что Зеленский «что-то курит». А третий указал на пробуждающегося в Зеленском комика.

Пользователи подчеркнули, что Украине не место в ЕС, потому что она десятилетиями будет «бездонной ямой». Членство в Евросоюзе, по их словам, стране давать нельзя из-за наглости Зеленского.

Ранее в Германии призвали не давать Украине ложных надежд на вступление в Евросоюз. Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн отметил, что стране нужно справиться с проблемой безудержной коррупции.