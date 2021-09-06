Загадочное заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе, сделанное во время встречи с американским лидером Джо Байденом, сбило журналистов с толку. Об этом в своей статье для журнала National Interest (NI) написал Марк Эпископос.

Зеленский сообщил в Вашингтоне, что предложил США представительство на уровне президента в мирном процессе в Донбассе. Один из журналистов, сбитых с толку, уточнил у украинского лидера, имел ли он в виду какой-то новый формат, альтернативный нормандскому.

«Какой-то формат», — загадочно ответил Зеленский.

Автор NI написал, что слова президента Украины вызвали недоумение даже в Киеве. Украинский эксперт Александр Краев в беседе с «Би-би-си» признался, что тоже не понял Зеленского. Уточнений не последовали ни от администрации президента, ни от представителей МИД Украины.

Украинские власти надеются, что вовлечение США в нормандский формат может поспособствовать пересмотру Минских соглашений или появлению нового формата, указал в своей статье Эпископос. Однако Белый дом каждый раз отказывается от таких предложений, и Зеленскому тоже не удалось убедить американцев, заключил он.

Ранее в МИД Украины заявили, что Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.