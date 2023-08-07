07 августа 2023, 17:55
Зеленский счел странным предложение Бразилии по урегулированию конфликта на Украине
Зеленский раскритиковал предложение президента Бразилии Лулы по конфликту на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по мирному урегулированию конфликта, в частности касавшиеся обеспечения гарантий безопасности для России. Говорить об этом странно, считает украинский лидер в интервью CNN Brazil.
«Странно говорить о безопасности Российской Федерации. <…> Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне», — заявил Зеленский.
По его словам, о безопасности России и соответствующих гарантиях беспокоятся якобы только ее президент Владимир Путин и бразильский лидер. Владимир Зеленский добавил, что Бразилию в мире «уважают больше» и ее власти не должны соглашаться с тем, что говорит Путин.
Лула да Силва анонсировал обнародование предложений по украинскому кризису на прошлой неделе в беседе с журналистами зарубежных СМИ. Он подчеркнул, что тезисы будут представлены тогда, когда Украина и Россия продемонстрируют готовность к переговорам. О том, что проблемы российской безопасности нельзя «оставлять в стороне» при обсуждении, говорил советник бразильского президента Селсу Аморим. Он также указывал, что любые «настоящие переговоры» по Украине невозможны без России.
Владимир Зеленский
Бразилия
Украина
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