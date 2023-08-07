Мир 07 августа 2023, 17:55 Зеленский счел странным предложение Бразилии по урегулированию конфликта на Украине Зеленский раскритиковал предложение президента Бразилии Лулы по конфликту на Украине Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по мирному урегулированию конфликта, в частности касавшиеся обеспечения гарантий безопасности для России. Говорить об этом странно, считает украинский лидер в интервью CNN Brazil.

«Странно говорить о безопасности Российской Федерации. <…> Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне», — заявил Зеленский.

По его словам, о безопасности России и соответствующих гарантиях беспокоятся якобы только ее президент Владимир Путин и бразильский лидер. Владимир Зеленский добавил, что Бразилию в мире «уважают больше» и ее власти не должны соглашаться с тем, что говорит Путин.

Лула да Силва анонсировал обнародование предложений по украинскому кризису на прошлой неделе в беседе с журналистами зарубежных СМИ. Он подчеркнул, что тезисы будут представлены тогда, когда Украина и Россия продемонстрируют готовность к переговорам. О том, что проблемы российской безопасности нельзя «оставлять в стороне» при обсуждении, говорил советник бразильского президента Селсу Аморим. Он также указывал, что любые «настоящие переговоры» по Украине невозможны без России.