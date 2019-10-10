Зеленский: сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки

Пресс-конференция Зеленского обошлась без журналистов из России Подробнее

Зеленский признался, что не может, будучи президентом, закрывать сайт. По его словам, это неправильно.

«Я не знаю, кто сегодня собственник „Миротворца“, но я уверен — это не Антон Геращенко (бывший депутат Верховной рады — прим. ред.)», — подчеркнул украинский президент.

Газета «Взгляд» напомнила, что в мае первая леди Незалежной Елена Зеленская попала в базу данных «Миротворца», поскольку ее сочли «информатором незаконных вооруженных формирований». Однако затем ее имя удалили из базы. Зеленский назвал эту историю на «100% нечестной».