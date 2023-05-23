Мир 23 мая 2023, 10:36 Зеленский с тыла ударил по власти в Одессе, следующим может оказаться Киев — РИА «Новости» РИА «Новости»: Зеленский хочет подмять под себя власть в регионах, Кличко может дать отпор РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский, борясь с коррупцией, продолжает оказывать давление на глав крупнейших городов. Эксперты считают, что киевский мэр Виталий Кличко может собрать вокруг себя оппозицию и дать отпор президенту. Об этом написало РИА «Новости».

Мэра Одессы Геннадия Труханова в мае арестовали по делу о продаже по завышенной цене городу бывшего административного здания завода «Краян». Следствие считает, что заключенная еще в 2016 году сделка нанесла ущерб бюджету в размере 92 миллиона гривен (порядка 2,5 миллиона долларов). Однако Труханов внес огромный залог и вышел на свободу.

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После этого появились слухи, что он сбежал в Россию. Местные Telegram-каналы писали, что исполнять обязанности мэра назначат секретаря горсовета из партии «Слуга народа» Игоря Коваля. Однако по закону он может занять эту должность, если Труханов либо подаст в отставку, либо умрет. Пока же дела должен вести его заместитель.

Лояльные Зеленскому средства массовой информации назвали преследование Труханова борьбой с коррупцией. Однако противники главы государства заявили, что речь идет о давлении на власть в регионах.

«Труханов — не первая жертва Зеленского. В конце 2022-го на год отстранили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, так как весной его жена дважды выезжала за границу на служебном автомобиле», — уточнило агентство.

Своего поста в прошедшем апреле лишился и мэр Полтавы Александр Мамай. Суд дал ему пять лет условно за трудоустройство двух уборщиц в муниципальное учреждение, хотя на самом деле они трудились у него дома. Также проблемы были у мэра Харькова и у главы штаба обороны Днепропетровска. Одного штрафовали два раза за использование русского языка, у второго забрали украинский паспорт за наличие израильского гражданства.

«Защитником мэров выступает руководитель Киева Виталий Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов. Его отношения с Зеленским всегда были напряженными», — добавило РИА «Новости».

Кличко показывает себя как борца за демократию и свободу, поддерживает местное самоуправление. По сведениям социологического центра Разумкова, Виталию Кличко доверяют 58% респондентов. Не исключено, что он перезагрузит партию «УДАР» и пригласит туда своего брата Владимира Кличко. Вероятно, что они могут объединить силы с бывшим президентом страны Петром Порошенко и его «Европейской солидарностью». Тогда у Владимира Зеленского возникнут большие проблемы, резюмировало агентство.