Зеленский с трибуны ООН заявил о России-агрессоре

Как заявил с трибуны украинский глава, ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. По словам Зеленского, оно невозможно под звуки выстрелов и взрывов, а также там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии и где нарушают права и свободы человека.

По словам главы государства, показатели Украины могут и должны быть значительно выше. По мнению президента, страна выбрала правильный путь к развитию. Остается только двигаться по этому правильному пути, уверенно наращивая скорость. Но ускорению мешают два основных барьера.

Источник фото: офис президента Украины

«Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы сталкиваются с сопротивлением. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам не преодолеть его без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины», — подчеркнул Зеленский.