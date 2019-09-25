  • Зеленский с трибуны ООН заявил о России-агрессоре

    25 сентября 2019, 16:50

    Алексей Сахаров

    Президент Украины Владимир Зеленский в ООН назвал причины, которые мешают Украине развиваться. Это внутриполитическое сопротивление и война из-за российской агрессии против Украины, сообщила пресс-служба украинского главы.

    Как заявил с трибуны украинский глава, ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности. По словам Зеленского, оно невозможно под звуки выстрелов и взрывов, а также там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии и где нарушают права и свободы человека.

    По словам главы государства, показатели Украины могут и должны быть значительно выше. По мнению президента, страна выбрала правильный путь к развитию. Остается только двигаться по этому правильному пути, уверенно наращивая скорость. Но ускорению мешают два основных барьера.

    Зеленский с трибуны ООН заявил о России-агрессоре | Изображение 1
    Источник фото: офис президента Украины

    «Первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы сталкиваются с сопротивлением. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам не преодолеть его без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины», — подчеркнул Зеленский.