Зеленский: Россия и Украина начали переговоры об обмене задержанными

По словам украинского лидера, существует два списка. Один касается обмена с неподконтрольными территориями Донбасса.

«И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», — процитировала украинского президента его пресс-служба.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что сейчас идет работа над созданием новых списков обмена пленными в Донбассе. Об этом написало РИА «Новости».

Трехсторонняя контактная группа в Минске собиралась в середине декабря 2019 года. Однако ей не удалось договориться.

Обмен заключенными между Украиной и РФ прошел 7 сентября по формуле «35 на 35». В Россию в числе прочих вернулся журналист Кирилл Вышинский. В свою очередь, на родину отправились политические и общественные деятели Павел Гриб, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых.

В конце декабря 2019 года прошел обмен пленными между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной. Киев передал Донбассу более 120 человек, а Донецк и Луганск — более 80.