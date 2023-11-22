Мир 22 ноября 2023, 03:31 Зеленский решился на переговоры с Трампом о мире на Украине Fox News: Зеленский готов обсудить с Трампом его мирную инициативу по Украине Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский готов лично обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал он.

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При этом Зеленский пояснил, что любая инициатива, основанная на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, не является мирным планом. Хотя это поможет остановить конфликт, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский направил экс-президенту США приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток. Трамп ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну, указав, что поездка на Украину спровоцирует конфликт интересов.