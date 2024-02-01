Мир 01 февраля 2024, 08:45 Зеленский решился на кадровые перестановки в СБУ Зеленский уволил главу департамента защиты государственности СБУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский после неудачной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного уволил с должности начальника департамента защиты государственной СБУ Романа Семенченко. Указ разместили на сайте офиса президента.

При этом в пресс-службе не уточнили, по какой причине Семенченко лишился должности. По данным украинских СМИ, департамент СБУ занимается вопросами защиты информационного пространства. «Страна.ua» написала, что его сотрудники следили за участниками журналистского проекта Bihus.info. На Украине возбудили уголовное дело из-за незаконной слежки и прослушивания сотрудников издания.

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Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский решил уволить Залужного, повесив на него крушение Ил-76. Однако военачальник отказался брать на себя ответственность за гибель пленных в Белгородской области, которые находились на борту самолета. Залужный также не захотел переходить на новую должность в СНБО.