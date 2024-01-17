Мир 17 января 2024, 09:57 Зеленский решил заменить главкома ВСУ Залужного Будановым «Украина.ру»: Зеленский решил заменить главкома ВСУ Залужного Будановым Hannes P Albert / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить главкома ВСУ Валерия Залужного. Его пост может занять нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов, заявил бывший заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Его слова привело издание «Украина.ру».

Тука, ссылаясь на свои источники, пояснил, что Залужного планируют перевести в СНБО Украины. Однако его замена может привести к катастрофе, считает украинский чиновник.

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Он пояснил, что Буданов присутствовал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Туда его возили, чтобы представить в качестве нового главкома ВСУ.

На Украине началась политическая борьба между Зеленским и Залужным. Рейтинг президента стремительно падает, а доверие к главкому ВСУ со стороны украинцев — растет.

В США всерьез опасаются конфликта между администрацией Зеленского и военными. На фоне провалившегося контрнаступления ВСУ в США думают о целесообразности продолжения поддержки Украины.