Зеленский решил уйти с поста президента, если не закончит войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужен другой лидер, если ему не удастся закончить войну в Донбассе. Киев при этом готов следовать Минским соглашениям.

Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си заявил, что верит в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

«Верю в это, иначе не пошел бы в президенты Украины», — сказал он. По словам украинского лидера, вопрос сложный и требует помощи «всего мира».

Если же конфликт не будет решен, то это говорит о необходимости прихода к власти в стране другого человека.

«Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен», — заметил Зеленский. По словам украинского президента, за должность он не держится, не цепляется «ни за рейтинги, ни за власть».

Несмотря на разногласия вокруг Минских соглашений, Киев готов им следовать. Зеленский добавил, что против закрепления особых условий для Донбасса в Конституции страны. Президент Украины назвал неправильным передачу власти страны после выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Некоторые депутаты Рады ранее отнеслись с резкой критикой к отмене местных выборов на востоке страны.