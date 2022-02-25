Зеленский решил создать ставку верховного главнокомандующего на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский дал распоряжение создать ставку верховного главнокомандующего. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

«Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <…>, постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего», — сказано в документе.

Председателем ставки верховного главнокомандующего является сам Зеленский, координатор — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Указ постановил остановил деятельность военного кабинета СНБО, а также рабочего органа, который был создан в феврале 2015 года.

В документе не уточняется, в каком городе появится ставка верховного главнокомандующего Украины и что она будет располагаться в Киеве. Президент дал поручение определить место базирования нового органа управления.

«Кабинету министров Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Государственному управлению делами обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания ставки верховного главнокомандующего», — сказано в указе.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его решение стало ответом на обращение руководителей Донецкой и Луганской республик о помощи. Украина после этого разорвала отношения с Россией и объявила в стране военное положение.