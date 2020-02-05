Зеленский решил ограничить зарплаты чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратил внимание президента на вопрос с зарплатами. По новому решению правительства, доходы министров и прочих высокопоставленных чиновников будут зависеть от средней зарплаты по стране. Теперь они составят «от трех до пяти средних заработных плат».

Выплаты премий сократят до одного оклада. Данные о зарплатах появятся в открытом доступе.

Зеленский посчитал решение «справедливым». Он добавил, что информацию о выплатах главам Кабинета Министров будут публиковать каждый месяц.