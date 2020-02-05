    05 февраля 2020, 12:54

    Зеленский решил ограничить зарплаты чиновников

    Ольга Ситникова

    Правительство Украины предложило ограничить зарплаты государственных чиновников. Глава Незалежной Владимир Зеленский инициативу поддержал. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратил внимание президента на вопрос с зарплатами. По новому решению правительства, доходы министров и прочих высокопоставленных чиновников будут зависеть от средней зарплаты по стране. Теперь они составят «от трех до пяти средних заработных плат».

    Выплаты премий сократят до одного оклада. Данные о зарплатах появятся в открытом доступе.

    Зеленский посчитал решение «справедливым». Он добавил, что информацию о выплатах главам Кабинета Министров будут публиковать каждый месяц.