Мир 29 апреля 2023, 21:07 Зеленский решил не ждать поставок авиации для контрнаступления Президент Украины Зеленский пообещал начать контрнаступление без западной авиации YouTube

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Украинские войска не станут дожидаться поставок западно авиации и начнут контрнаступление без нее. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщило издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«Это бы очень сильно помогло. Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-нибудь еще», — сказал Зеленский.

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По его словам, Вооруженные силы Украины не будут «успокаивать Россию» тем, что на обучение летчиков полетам на западных самолетах они потратят еще несколько месяцев.

Зеленский признался, что не боится реакции российской стороны из-за поставок киевскому режиму боевой авиации, так как «самое страшное уже произошло».

Обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон призвал поставить на место украинского президента. Зеленскому придется смириться с потерей территорий после конфликта с Россией. По словам журналиста, подобная ситуация пойдет на руку американским властям, которым важно сохранить лицо на мировой арене.