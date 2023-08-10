Мир 10 августа 2023, 22:38 Зеленский решил найти нового министра обороны Украины «УП»: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову РИА «Новости»

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Нынешний глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников может лишиться своего поста, потому что президент страны Владимир Зеленский начал подыскивать ему замену. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По информации журналистов, переговоры с гипотетическими претендентами уже провели. Пост главы Минобороны может занять министр инфраструктуры, вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Как уточнило издание, Резникова назначат на пост украинского посла в Великобритании. При этом сложно оценить, насколько реален подобный сценарий.

Ранее глава Минобороны Украины заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем предполагалось. На скорость военной миссии влияет дефицит необходимых вооружений и систем противовоздушной обороны.