22 января 2024, 11:52
Зеленский решил легализовать двойное гражданство на Украине
Зеленский призвал разрешить двойное гражданство для всех, кроме россиян
На Украине могут ввести законопроект о двойном гражданстве. Он будет действовать для всех, кроме россиян. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню соборности Украины.
Он сообщил, что внесет в Верховную раду «ключевой законопроект», который позволит ввести институт множественного гражданства.
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«И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», — уточнил он.
Также, по его словам, проект закона предполагает предоставление гражданства Украины иностранным наемникам, которые состоят в рядах национальной армии. Пока на сайте Верховной рады документ не появился.
Против Зеленского высказался мэр Киева Виталий Кличко. В интервью изданию The Globe and Mail он заявил, что страна при действующем президенте идет не к демократии, а к автократии и жесткой вертикали власти.
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