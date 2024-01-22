Мир 22 января 2024, 11:52 Зеленский решил легализовать двойное гражданство на Украине Зеленский призвал разрешить двойное гражданство для всех, кроме россиян Marcus Brandt/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

На Украине могут ввести законопроект о двойном гражданстве. Он будет действовать для всех, кроме россиян. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню соборности Украины.

Он сообщил, что внесет в Верховную раду «ключевой законопроект», который позволит ввести институт множественного гражданства.

Реклама

«И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», — уточнил он.

Также, по его словам, проект закона предполагает предоставление гражданства Украины иностранным наемникам, которые состоят в рядах национальной армии. Пока на сайте Верховной рады документ не появился.

Против Зеленского высказался мэр Киева Виталий Кличко. В интервью изданию The Globe and Mail он заявил, что страна при действующем президенте идет не к демократии, а к автократии и жесткой вертикали власти.