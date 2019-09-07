Зеленский: разведение войск в Донбассе будет проходить в два этапа

«Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое — Петровское, а потом — разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны», — сказал Зеленский.

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По словам президента, после развода войск будет проходить более сложный этап — возвращение утраченных территорий.

Напомним, что 7 сентября завершился российско-украинский обмен заключенными. Он проходит по формуле «35 на 35». Лайнер с украинскими морякам прибыл в аэропорт Борисполя, россияне прибыли в Москву на борту самолета специального летнего отряда «Россия».

Обмен заложниками прошел в рамках минских соглашений — комплекса мероприятий по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Россия, Украина, Франция и Германия подписали документ в 2015 году в «нормандском формате».