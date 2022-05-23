Зеленский разозлил американцев постоянными просьбами о помощи Украине

Пользователи социальной сети Twitter негативно отреагировали на текст президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи стране со стороны Запада. Об этом сообщило РИА «Новости».

В тексте Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за 40 миллиардов долларов, выделенные Штатами в качестве поддержки. Также президент Украины заявил что с нетерпением ждет «новой мощной поддержки <…> которая необходима, как никогда».

Подобное пожелание главы Украины вызвало негативную реакцию пользователей. По мнению граждан, эти деньги пойдут совсем не на те цели, для которых были предназначены.

«Вы обанкротитесь и объявите дефолт по этим кредитам», — написал пользователь с ником vv.

«Зеленскому заплатят, и он сможет купить еще один дом в Белизе, а мы получим на 40 миллиардов меньше на образование, здравоохранение и инфраструктуру», — вторил ему AlexHdez.

«Американцам не нужен этот конфликт. Он закончится с того момента, когда мы перестанем накачивать Украину оружием», — резюмировал Mark Frascone.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Ранее его одобрила Палата представителей и Сенат Конгресса США. Изначально Байден попросил Конгресс выделить 33 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Законодатели решили увеличить сумму до 40 миллиардов.