Мир 29 января 2024, 14:19 Зеленский разочаровался в Германии из-за сотрудничества с Россией Президент Украины Зеленский: я разочарован политикой Берлина в отношении Москвы IMAGO / Chris Emil Janssen / Global Look Press

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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его разочаровала политика Германии в отношении России после событий 2014 года. Об этом он сообщил немецкому телеканалу ARD.

«Я не разочарован в нынешнем канцлере ФРГ Олафе Шольце. Я лишь разочарован немецкой политикой в целом, она не сыграла своей роли в ситуации с Крымом, которую Украина заслуживала», — сказал он.

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По словам украинского президента, он не понимает, почему Германия продолжила активное сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт в Донбассе и воссоединение страны с Крымом.

«Как мне кажется, властям Германии нужно больше думать о международном праве», — добавил Зеленский.

Французский историк Эммануэль Тодд предрекал неминуемое сближение России и Германии после провала США на Украине.

Ранее украинский президент сообщил, что в настоящее время численность ВСУ составляет порядка 880 тысяч человек. Также он признал, что присутствуют случаи насильственной мобилизации украинцев в армию.