03 января 2024, 19:37
Зеленский разочаровал украинцев неудачами ВСУ
CDS: украинцы потеряли веру в Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ
Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, а также снижения поддержки со стороны Запада. Об этом написало итальянское издание Corriere della Sera.
«Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны», — указали в материале.
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По данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского упал с 98% в начале конфликта до 60%.
Авторы издания обратили внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в Вооруженных силах Украины и задержку финансирования со стороны Европы и США.
Россия продолжает увеличивать военное производство, а европейские союзники не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, резюмировали журналисты.
Президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что внимание украинцев сейчас «переключилось на внутреннюю политику», поэтому мобилизация проходит медленными темпами.
Владимир Зеленский
ВСУ
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