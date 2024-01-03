Мир 03 января 2024, 19:37 Зеленский разочаровал украинцев неудачами ВСУ CDS: украинцы потеряли веру в Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ Global Look Press

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Украинцы теряют веру в президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, а также снижения поддержки со стороны Запада. Об этом написало итальянское издание Corriere della Sera.

«Растущий пессимизм вызван разочарованием от неоправданных ожиданий от контрнаступления, население устало от войны», — указали в материале.

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По данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского упал с 98% в начале конфликта до 60%.

Авторы издания обратили внимание на катастрофическую нехватку боеприпасов в Вооруженных силах Украины и задержку финансирования со стороны Европы и США.

Россия продолжает увеличивать военное производство, а европейские союзники не хотят вкладываться в новые заводы по производству вооружений, резюмировали журналисты.

Президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что внимание украинцев сейчас «переключилось на внутреннюю политику», поэтому мобилизация проходит медленными темпами.