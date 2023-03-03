Мир 03 марта 2023, 22:54 Зеленский рассмеялся над словами о победе Украины Президент Латвии Левитс рассмешил Зеленского словами о территориальной целостности Украины РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский рассмеялся при словах латвийского коллеги Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины после победы ВСУ. Видео с пресс-конференции лидеров двух стран разместили на официальном сайте лидера Украины.

По словам Левитса, диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение, может только Украина.

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«Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал президент Латвии.

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В этот момент Зеленский с иронией посмотрел на Левитса и рассмеялся. Затем украинский президент собрался и снова сделал серьезное лицо.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели заявил, что российская сторона уже год не получала действительно серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта.

Лавров отметил, что страны Запада настраивают киевский режим на продолжение противостояния с Россией. Российский министр напомнил, что Украина была готова пойти на переговоры в конце марта 2022 года.