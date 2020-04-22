Зеленский рассказал о посадках коррупционеров и завершении войны в Донбассе

Говоря об отсутствии громких приговоров за хищения, Зеленский заявил, что этого требует одна группа украинцев. Другая же за попытки ускорить работу следователей обвиняет его в превышении полномочий.

«Когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить: „Где результат? Мы обещали людям“, — другая часть граждан начинает говорить: „Ты президент, это не твои полномочия“», — сказал глава государства.

Он добавил, что не влияет на правоохранительные органы «с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать».

Политик коснулся и темы конфликта в Донбассе. Зеленский уверен, что война закончится до истечения его пятилетнего президентского срока.

Если в ближайшее время урегулирование в рамках минского процесса не будет работать, то Киев сменит тактику.

«Я говорил, что готов ждать один год [с момента вступления в должность 20 мая 2019 года]. Если „минский процесс“ не будет работать, то мы будем менять тактику», — сказал президент, отметив, что «год еще не прошел».

21 апреля 2019 года на Украине прошел второй тур президентских выборов. Победу над действующим президентом Петром Порошенко одержал Владимир Зеленский. В Верховной раде партия Зеленского «Слуга народа» получила абсолютное большинство.