Зеленский рассказал про важную запись в деле о сбитом в Иране украинском лайнере

Зеленский сообщил, что Иран знал о причинах гибели украинского пассажирского самолета под Тегераном с самого начала. Иранский пилот рассказал диспетчеру аэропорта Тегерана о «летящей ракете».

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 06:12 наш самолет взлетел, а в 06:30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он (пилот иранского самолета — прим. ред.) все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все отчетливо слышно. Он сказал, что «мне кажется, что летит ракета», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ТСН.

Глава Украины отметил, что эта запись — важная улика в деле о гибели лайнера. Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Оказалось, что самолет упал после ракетного удара, который по ошибке нанесли системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР).