Зеленский рассказал, почему украинцы едут работать в Россию

Во время пресс-марафона украинский лидер рассказал, что именно власти страны вынудили украинцев уезжать на заработки в соседнее государство.

«Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое — виноваты мы», — заявил Зеленский.

Глава государства указал, что причина в отсутствии альтернативных вариантов на родине. Также Зеленский допустил, что у некоторых украинцев могут быть родственники в России.

По словам главы государства, он не может запретить гражданам ездить в Россию, так как это не вписывается в планы создания демократического государства.