Зеленский рассказал, почему украинцы едут работать в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский признал украинские власти виновниками оттока кадров в Россию, сообщила «Газета.ru».
Во время пресс-марафона украинский лидер рассказал, что именно власти страны вынудили украинцев уезжать на заработки в соседнее государство.
«Я думаю, что, если они едут в Россию работать, первое — виноваты мы», — заявил Зеленский.
Глава государства указал, что причина в отсутствии альтернативных вариантов на родине. Также Зеленский допустил, что у некоторых украинцев могут быть родственники в России.
По словам главы государства, он не может запретить гражданам ездить в Россию, так как это не вписывается в планы создания демократического государства.