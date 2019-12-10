Зеленский рассказал об ожиданиях по транзиту газа после встречи с Путиным
Зеленский заметил, что объемы, стоимость прокачки и иные условия предстоит обсудить на уровне советников. Слова украинского лидера привело РИА «Новости». По его словам, контракт на транзит газа из России может быть продлен после 1 января.
«Я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи», — сказал президент Украины, добавив, что самого договора еще нет.
Контракт, заметил Зеленский, подразумевается не на один год, поскольку речь шла о «наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы».
«Это на десять лет», — пояснил он.
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Зеленский, добавил «Интерфакс», заявил о снятии «вопроса о трех миллиардах, которые мы выиграли». Киев, обратил внимание украинский президент, придерживается простой позиции и готов «взять газом».
На пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Владимир Путин подчеркнул, что Украина может получить российский газ по ценам, которые на 25% ниже существующих. Для этого нужно «договориться о совместной честной работе».
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В Москве считают, что новый договор необходимо подписывать условием взаимного отказа от претензий в международном арбитраже. Судебные разбирательства тоже должны прекратиться. Киев пока не принимает подобные условия, а претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» насчитывают в общей сложности 22 миллиарда долларов.