Зеленский рассказал об отношениях с США после публикации разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его разговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом никак не повлияли на отношения между странами. Между тем из-за этого над Трампом повисла угроза импичмента.

«Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США… С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, они никак не связаны. Это неправда», — заявил Зеленский журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Президент Украины также коснулся темы расследования против Байденов. По его словам, совместного следственного комитета страны пока не создали, но Украина открыта к сотрудничеству.

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Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается баллотироваться в главы государства.