Зеленский рассказал о желании получить доступ к российским активам | 360°

Мир 30 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский рассказал о желании получить доступ к российским активам Президент Украины Зеленский призвал власти Швейцарии передать активы России Украине Официальный сайт Президента Украины

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Заморозка хранящихся в Швейцарии российских активов и передача их Украине стала бы возмещением за проявленную агрессию. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение», — признался Зеленский.

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Украинский лидер добавил, что ждет от европейской страны увеличения поддержки украинских войск.

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После начала спецоперации Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и заблокировала активы страны на сумму более 6,8 миллиарда долларов.

Страны Запада уже неоднократно говорили, что законных оснований для передачи замороженных российских активов в распоряжение Украины нет. Поэтому киевские власти начали конфискацию имущества российских компаний на своей территории.

В начале августа Зеленский заявлял, что в рамках проводимой кампании по конфискации общий объем изъятых российских активов составил около 765 миллионов долларов.

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