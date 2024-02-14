14 февраля 2024, 01:13
Зеленский рассказал о проблемах ВСУ
Зеленский: в ВСУ есть проблемы с комплектованием и управлением
Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами с комплектованием и управлением. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский также сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров находятся в зоне боевых действий.
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«Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — пояснил президент.
Ранее Сырский заявил о готовности отступить ради сохранения жизней солдат. Военачальник признал, что Россия перешла в наступление на всей линии боевого соприкосновения, а Украина ушла в оборону.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия за прошлые сутки потеряла до 1145 человек на всех направлениях. На Харьковском направлении потери ВСУ составили до 180 человек, на Краснолиманском — до 310, на Донецком — до 325, на Херсонском — до 80 и на Южно-Донецком — до 250 военнослужащих.
Владимир Зеленский
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Александр Сырский
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